Творческие мастерские для детей с ограниченными возможностями здоровья открылись в Пермском крае

Этномастерскую и современную студию «Дело вкуса» открыли по нацпроекту «Образование» в Лысьвенской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Заниматься в них будут и дети из других коррекционных школ. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края.

В творческих мастерских «Ёма-Кулёма» дети смогут развивать мелкую моторику и трудовые умения, необходимые для успешной социальной адаптации в будущем. С помощью миниатюрного ткацкого станка, машины-автомата для вышивания, настольных пяльцев с оригинальными коми-пермяцкими орнаментами, разработанными на графическом планшете, ученики будут создавать различные работы.

Так как в школе реализуется программа партнерского взаимодействия, уже есть договоренность с расположенным в городе художественным салоном «Ирис» по пошиву изделий учениками, прохождению практики и дальнейшему трудоустройству выпускников.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края, в коррекционных школах очень важно создавать условия для качественной профессиональной подготовки и социальной адаптации ребят.

«Новое оборудование позволяет внедрять в образовательную программу школы дополнительные курсы, направленные на подготовку выпускников и повышение их конкурентоспособности на рынке труда», – добавили в ведомстве.