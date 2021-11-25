У учителей на селе большая социальная ответственность
Учитель сельской школы всегда находится в поле внимания учеников и их родителей: они видят, как педагоги не только ведут уроки, но и воспитывают своих детей, занимаются домом и т. д. И зачастую эти педагоги служат для детей примером для подражания. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала учитель математики школы № 1 ст. Зеленчукской им. В.П. Леонова (Карачаево-Черкесская Республика) Юлия Капалкина.
Она отметила также, что руководителям и учителям сельских школ приходится решать различные проблемы, в том числе такие, которые не возникают в городских школах. Особую роль в этой работе играют директора.
Она обратила внимание, что дети с большим уважением и доверием относятся к сельским учителям, которые пользуются всеми современными технологиями для обучения, стараясь дать им те же знания, которые получают ребята из городских школ.
Поэтому очень важны площадки для обмена опытом, такие как съезд сельских учителей. По мнению Юлии Капалкиной, это отличная возможность для того, чтобы узнать о новых технологических решениях, познакомиться с методиками и технологиями их применения и включить эти решения в свою работу.