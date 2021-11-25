У учителей на селе большая социальная ответственность

Учитель сельской школы всегда находится в поле внимания учеников и их родителей: они видят, как педагоги не только ведут уроки, но и воспитывают своих детей, занимаются домом и т. д. И зачастую эти педагоги служат для детей примером для подражания. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала учитель математики школы № 1 ст. Зеленчукской им. В.П. Леонова (Карачаево-Черкесская Республика) Юлия Капалкина.

Она отметила также, что руководителям и учителям сельских школ приходится решать различные проблемы, в том числе такие, которые не возникают в городских школах. Особую роль в этой работе играют директора.

«Директор должен обладать определенной смелостью, чтобы взять на себя ответственность за развитие сельской школы, искать возможность выхода из различных ситуаций – к примеру, решиться на ремонт здания и найти помещение, где продолжится учебный процесс. Это ценят и его коллеги, и родители, и сами дети», – отметила Юлия Капалкина.

Она обратила внимание, что дети с большим уважением и доверием относятся к сельским учителям, которые пользуются всеми современными технологиями для обучения, стараясь дать им те же знания, которые получают ребята из городских школ.

Поэтому очень важны площадки для обмена опытом, такие как съезд сельских учителей. По мнению Юлии Капалкиной, это отличная возможность для того, чтобы узнать о новых технологических решениях, познакомиться с методиками и технологиями их применения и включить эти решения в свою работу.

«Полезно было узнать о разработках коллег из других регионов. Также было очень важно услышать от министра просвещения Сергея Кравцова о планах по развитию сельских школ и сообщества сельских учителей. Отрадно, что Министерство просвещения настолько заинтересовано в развитии сельских школ. От этого появляется желание работать еще больше и лучше и прикладывать силы, чтобы побороть какие-то бытовые сложности и развиваться дальше», – резюмирует Юлия Капалкина.