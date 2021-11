Участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity продали за рекордные 550 ETH

Пользователь Lunacian #789512 заплатил 550 ETH (около $2,46 млн по курсу на момент написания) за участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity.

Yesterday, an Axie Genesis Plot sold for 550 ETH!



This was the largest sale ever for a single plot of digital land ✨🔥



Learn about Land 👇https://t.co/6zPh0roPqG pic.twitter.com/4h5yERCwwO