Участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity продали за рекордные 550 ETH

Пользователь Lunacian #789512 заплатил 550 ETH (около $2,46 млн по курсу на момент написания) за участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity.

Yesterday, an Axie Genesis Plot sold for 550 ETH!



This was the largest sale ever for a single plot of digital land ✨🔥



Learn about Land 👇https://t.co/6zPh0roPqG pic.twitter.com/4h5yERCwwO — Axie Infinity🦇🔊 (@AxieInfinity) November 25, 2021

Представители проекта подчеркнули, что это крупнейшее подобное приобретение в истории сектора. В роли продавца выступил пользователь ArcaChemist.

Участок представляет собой тип земли под названием Genesis, который Axie Infinity относит к категории «крайне редких». Он расположен в центре карты игры.

В Axie Infinity есть различные типы земель, включая Mystic и Arctic. Последние в совокупности носят название Lunacia. Эта территория — родина существ акси (аxie), каждый из которых является NFT-токеном.

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Пользователи Axie Infinity могут зарабатывать токены Smooth Love Potion (SLP). Проект занимает лидирующие позиции в рейтинге рыночной капитализации от CoinGecko (категории Gaming, Metaverse и Play to Earn).

Напомним, на Филиппинах мерчанты начали принимать к оплате SLP. В ответ власти страны предложили обложить налогом операции с токенами Axie Infinity.



Ранее на ForkLog вышло интервью с основателем Distributed Lab Павел Кравченко, который рассказал о том, что нас ждет в метавселенных будущего, о барьерах на пути их создания и о связанных с ними рисках.

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