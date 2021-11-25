Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity продали за рекордные 550 ETH

Участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity продали за рекордные 550 ETH

Участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity продали за рекордные 550 ETH


Пользователь Lunacian #789512 заплатил 550 ETH (около $2,46 млн по курсу на момент написания) за участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity.



Представители проекта подчеркнули, что это крупнейшее подобное приобретение в истории сектора. В роли продавца выступил пользователь ArcaChemist.


Участок представляет собой тип земли под названием Genesis, который Axie Infinity относит к категории «крайне редких». Он расположен в центре карты игры.



В Axie Infinity есть различные типы земель, включая Mystic и Arctic. Последние в совокупности носят название Lunacia. Эта территория — родина существ акси (аxie), каждый из которых является NFT-токеном.


https://forklog.com/na-puti-k-metavselennoj-kak-razvivaetsya-industriya-gamefi/

Пользователи Axie Infinity могут зарабатывать токены Smooth Love Potion (SLP). Проект занимает лидирующие позиции в рейтинге рыночной капитализации от CoinGecko (категории Gaming, Metaverse и Play to Earn).


Напомним, на Филиппинах мерчанты начали принимать к оплате SLP. В ответ власти страны предложили обложить налогом операции с токенами Axie Infinity.

Ранее на ForkLog вышло интервью с основателем Distributed Lab Павел Кравченко, который рассказал о том, что нас ждет в метавселенных будущего, о барьерах на пути их создания и о связанных с ними рисках.


Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

15 раз, когда необычные занавески для душа сделали ванные еще лучше
15 раз, когда необычные занавески для душа сделали ванные еще лучше
Рашкина лишили депутатской неприкосновенности
Рашкина лишили депутатской неприкосновенности
Продолжение Child of Light анонсируют в начале 2022 года
Продолжение Child of Light анонсируют в начале 2022 года
Фил Спенсер взволнован долгосрочными планами Xbox
Фил Спенсер взволнован долгосрочными планами Xbox
Госдума рассмотрит законопроект о введении QR-кодов на транспорте 16 декабря
Госдума рассмотрит законопроект о введении QR-кодов на транспорте 16
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом
ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд
ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет
В преддверии заседания ФРС на рынке опционов усилились медвежьи настроения
В преддверии заседания ФРС на рынке опционов усилились медвежьи
Биткоин превзошел PayPal по объему передаваемой стоимости
Биткоин превзошел PayPal по объему передаваемой стоимости
Участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity продали за рекордные 550 ETH
Участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity продали за
Завершился второй парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Moonbeam
Завершился второй парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Moonbeam
13 забавных доказательств того, что в музее можно отлично провести время, и причина тому не только экспонаты
13 забавных доказательств того, что в музее можно отлично провести

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: поклонница люкса и немного принцесса — как одевается дочь Нателлы Крапивиной София
Стиль зумеров и тиктокеров: поклонница люкса и немного принцесса —
На Дмитрия Шепелева подали в суд родители покойной жены
На Дмитрия Шепелева подали в суд родители покойной жены
Анна Седокова заявила, что ее муж переспал с половиной страны
Анна Седокова заявила, что ее муж переспал с половиной страны
Словарь Collins признал NFT словом 2021 года
Словарь Collins признал NFT словом 2021 года
Лариса Долина высказалась о новом замужестве
Лариса Долина высказалась о новом замужестве

Еще по теме

Игровая гильдия The Club купила корабли NFT-проекта Star Atlas на $3 млн USDC
Токены Decentraland и The Sandbox взлетели на 30% за сутки
Стартап Avocado Guild из индустрии блокчейн-гейминга привлек $18 млн
В Венесуэле пообещали стипендии для изучения криптовалют