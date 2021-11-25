Умер хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс

В понедельник, 22 ноября, умер хомяк-криптотрейдер по кличке Мистер Гокс (настоящее имя – Макс). Об этом сообщили его хозяева.

https://twitter.com/mrgoxx/status/1463434505688174592

"С глубокой скорбью мы должны объявить о потере нашего любимого пушистого друга", – написали они.

По их словам, у грызуна не было каких-либо признаков серьезного заболевания, но он внезапно перестал есть и мирно заснул в понедельник утром.

"Он принес радость людям по всему миру и напомнил нам не относиться к жизни слишком серьезно. Нам будет тебя не хватать, Мистер Гокс, и твоя память будет жить вечно в блокчейне", – добавили авторы проекта.

Поклонники хомяка выразили в Twitter свои соболезнования.

«Я копировал ваши сделки и был очень доволен вашими блестящими коллами», – написал один из них.

Изначально портфель Мистера Гокса оценивался в $390. Согласно последним данным, за свою карьеру хомяк заработал чуть более 98 евро, а его портфель вырос на 19,72%.

Авторы проекта Goxx Capital заявили, что не планируют его продолжать.

Напомним, в июне 2021 года хозяин хомяка построил для него особую клетку, оснащенную оптическими датчиками, которые подключены к контроллеру Arduino Nano. Это позволяло грызуну «торговать» цифровыми активами.

Проворачивая беговое колесо, Мистер Гокс «выбирал» определенную криптовалюту для торгов. Программа продавала монету, когда грызун пробегал левый туннель, и покупала — если тот проходил через правый.

В конце сентября портфель хомяка в моменте обогнал по доходности Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.