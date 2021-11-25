В Амурской области пройдет самый масштабный за всю историю региона чемпионат «Молодые профессионалы»

В Амурской области с 29 ноября по 3 декабря пройдет самый масштабный за всю историю региона чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает Министерство образования и науки Амурской области.

Чемпионат пройдет по 39 компетенциям – это на 14 больше, чем было в прошлом году. Планируется, что в чемпионате примут участие 244 человека.

«В числе новых направлений, в которых будут состязаться участники, – «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», «Программные решения для бизнеса – IT», «Ветеринария», «Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Переработка нефти и газа», «Физическая культура, спорт и фитнес» и другие. Во многом расширить перечень компетенций позволили реализация национального проекта «Образование» и создание в рамках него новых современных мастерских, отвечающих требованиям мировых стандартов. К настоящему времени таких лабораторий у нас открыто 14. В 2022 году в амурских колледжах по приоритетным направлениям подготовки, к которым относятся строительство, обслуживание транспорта и логистика, промышленные и инженерные технологии, будет создано 12 современных мастерских», – сказала заместитель председателя регионального Правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.