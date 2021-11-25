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В центре «IT-куб. Камчатка» обучаются более 400 человек

В центре «IT-куб. Камчатка» обучаются более 400 человек

В центре «IT-куб. Камчатка» обучаются более 400 человек, здесь ребята создают проекты для виртуального и реального мира, сообщает пресс-служба Правительства Камчатского края. 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан в рамках нацпроекта «Образование». 

«Официальное открытие центра «IT-куб. Камчатка» состоялось 1 ноября, и уже через неделю ребята приступили к занятиям в очном формате. Все группы набраны, общий состав «кубовцев» – так мы по-доброму называем наших обучающихся – более 400 человек. Расписание работы аудиторий (кубов) можно посмотреть на интерактивном экране. Мы очень рады, что теперь преподаватели и дети общаются вживую. В центре соблюдены все санитарно-эпидемиологические правила», – сообщила заместитель по учебной работе центра «IT-куб. Камчатка» Элеонора Бутенко.

В «IT-кубе» обучение ведется по шести основным направлениям: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование на Java», «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», «Системное администрирование», «Программирование роботов».

«Java и Python – одни из самых популярных современных языков программирования. Направления для их изучения выбирают ребята, которые хотят построить карьеру программиста или разработчика игр. «Мобильная разработка» – это небольшое ответвление от языка Java, где ребята учатся программировать мобильные приложения, а также работать с сайтами. Обучение стараюсь сделать менее формальным и более раскрепощенным, чтобы проще было наладить контакт с ребятами», – сказал преподаватель куба «Программирование на Java» Игорь Пешков.

На занятиях по разработке VR/AR-приложений ребята получают начальные знания о создании приложений для различных устройств, знакомятся с базовыми понятиями 3D-моделирования. 

«Сегодня тема нашего занятия – симуляция жидкости. Ребята в компьютерной программе подготавливают сцену для действия: это может быть бассейн, кружка или американская горка. В дальнейшем я покажу, как привести жидкость в движение. Эти и другие знания в дальнейшем пригодятся для разработки игр, построения интерьеров, моделирования машин», – прокомментировал преподаватель куба «Разработка VR/AR» Андрей Брагин.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.  

# Общество
По материалам: edu.ru

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