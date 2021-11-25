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В Иркутске открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса

В Иркутске открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса

Дополнительный пункт вакцинации от коронавируса открыли в Иркутске на улице Челябинская, 25. Пункт появился при поддержке депутата Заксобрания Иркутской области Нины Чекотовой, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Прививку в новом пункте можно поставить во вторник, четверг и субботу с 10:00 до 15:00. По словам парламентария, открытие ещё одного пункта вакцинации в Иркутске обусловлено повышенным спросом на прививку от COVID-19. Ранее при поддержке Нины Чекотовой был также открыт пункт вакцинации на улице Рабочая, 18Г. График работы этого пункта: понедельник, среда и пятница с 10:00 до 15:00.

Всего в Иркутске организована работа более 40 пунктов вакцинации, расположенных во всех административных округах города. 17 из них находятся непосредственно в поликлиниках и филиалах медицинских организаций. Остальные в торговых и бизнес-центрах, частных клиниках, высших учебных заведениях, на предприятиях.

Где в Иркутске поставить прививку от COVID-19 и гриппа – читайте в материале IRK.ru

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По материалам: irk

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