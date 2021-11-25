В Иркутске выявили два нарушения антиковидных мер в общественном транспорте

В Иркутске во время проверки масочного режима в общественном транспорте за нарушения составили два административных протокола. Проверили 24 единицы подвижного состава, принадлежащие 13 частным перевозчикам и МУП «Иркутскгортранс».



Рейд провели специалисты комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска совместно с сотрудниками МУ МВД России «Иркутское» и ГИБДД. Они также оценили санитарное состояние маршруток и автобусов, провели разъяснительные беседы с пассажирами без медицинских масок, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Татьяна Копылова, начальник отдела контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска:

— Сегодня совместно с коллегами из правоохранительных органов проверили 24 единицы подвижного состава общественного пассажирского транспорта. В результате рейда составлено два протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП. Подобные рейды — наша ежедневная работа. Проведение таких проверок продиктовано, в первую очередь, заботой о горожанах и их здоровье.

Руководителям предприятий-нарушителей вынесли замечания и направили уведомительные письма о необходимости принятия мер по устранению нарушений. С начала года специалисты городской администрации проинспектировали более 16 тысяч единиц подвижного состава общественного пассажирского транспорта, выявили около 400 нарушителей — работников транспортной сферы, составили 746 актов проверок. Работники администрации Иркутска провели беседы с 14 тысячами иркутян, которые ездили в общественном транспорте без медицинских масок.

Справка:

Нарушение части 1 статьи 20.6.1.КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Штраф для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Повторное нарушение требований указа губернатора № 279-уг квалифицируется по части 2 20.6.1.КоАП РФ, санкциями которыми предусмотрено временное приостановление деятельности сроком до 90 суток, либо значительные штрафы: на граждан в размере от пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц — от трехсот до пятисот тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

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