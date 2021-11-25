В Иркутске замминистра строительства РФ обсудил возможность оптимизации границ приаэродромной зоны

В Иркутске замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин обсудил возможность оптимизации границ седьмой приаэродромной зоны. 24 ноября во время рабочего визита он провёл совещание с крупнейшими застройщиками области и представителями банковского сообщества в региональном правительстве. Об этом без подробностей прозвучавших предложений на своей странице в «Инстаграм» 25 ноября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Основной темой в повестке стал вопрос, имеющий особую социальную значимость. Он касается урегулирования ситуации с установлением седьмой подзоны приаэродромной территории аэропорта Иркутска. Участники совещания обсудили пути решения, методику оптимизации границ приаэродромной зоны», — говорится в сообщении.

Никита Стасишин также рассказал о внедрении механизма проектного финансирования с использованием эскроу-счетов и актуальных мерах господдержки строительной отрасли. Ещё одна дискуссия с представителями компаний-застройщиков была посвящена порядку внесения изменений в проектные декларации.

Также обсудили направления совершенствования системы ипотечного кредитования, внесение ряда изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РФ, направленных на формирование рынка доступного жилья. Говорили о том, что льготы, предусмотренные для ипотечного кредитования при строительстве МКД, будут распространены на ипотечное кредитование ИЖС.

На завершающем этапе совещания Никита Стасишин доложил о создании Фонда развития территорий. Этот фонд, как правопреемник, будет реализовывать функции, которые предусмотрены в деятельности Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Фонд развития территорий будет наделён рядом новых функций: проведение комплексного развития территорий на основании решений Правительства РФ, привлечение средств Фонда национального благосостояния РФ и участие со стороны кредиторов в договорах синдицированного кредита для реализации проектов жилищного строительства и предоставления займов застройщикам.

16 ноября глава региона сообщил, что в администрации президента РФ в Москве встретился с его помощником Максимом Орешкиным. На встрече обсудили проблемный для региона вопрос седьмой приаэродромной зоны.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском округе Иркутска 11 объектов строительства могут не получить разрешение на ввод в эксплуатацию из-за ограничений, которые создало установление седьмой подзоны приаэродромной территории, куда попали большая часть Октябрьского и Правобережного округов. В частности, три объекта со сроком ввода в эксплуатацию после 1 января 2024 года и восемь объектов, по которым выданы разрешения на строительство после 1 января 2020 года. Всего отделом выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики администрации Иркутска выдано 22 разрешения на строительство многоквартирных домов, которые в настоящее время находятся в седьмой подзоне приаэродромной территории Международного аэропорта «Иркутск».

В 2021 году после постановки на кадастровый учёт седьмой подзоны приаэродромной территории Международного аэропорта «Иркутск», в которой ввиду превышения шумового уровня запрещается размещать ряд объектов, в областном центре возникла проблема строительства детсадов, школ и жилых домов. В соответствии с частью 5 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, влечет отказ в выдаче разрешения на ввод. В приаэродромную зону попали большая часть Октябрьского и Правобережного округов.

Игорь Кобзев обсудил с помощником президента РФ проблему седьмой приаэродромной зоны Иркутска

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