В Иркутскую область поступило 75 школьных автобусов для 29 муниципальных образований

В Иркутскую область поступило 75 школьных автобусов для 29 муниципальных образований, сообщает Министерство образования Иркутской области.

Все машины соответствуют современным требованиям безопасности перевозок, оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами.

«На сегодняшний день в Иркутскую область поступило 69 ПАЗов и шесть «Газелей». 28 новых школьных автобусов уже отправились по девяти муниципалитетам. Остальные получат транспорт до конца ноября», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.