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В Иркутскую область поступило 75 школьных автобусов для 29 муниципальных образований

В Иркутскую область поступило 75 школьных автобусов для 29 муниципальных образований

В Иркутскую область поступило 75 школьных автобусов для 29 муниципальных образований, сообщает Министерство образования Иркутской области. 

Все машины соответствуют современным требованиям безопасности перевозок, оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами.

«На сегодняшний день в Иркутскую область поступило 69 ПАЗов и шесть «Газелей». 28 новых школьных автобусов уже отправились по девяти муниципалитетам. Остальные получат транспорт до конца ноября», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

# Общество
По материалам: edu.ru

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