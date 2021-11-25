В Краснодарском крае обсудили вопросы модернизации объектов отдыха и оздоровления детей

В Краснодарском крае в режиме видео-конференц-связи прошло совещание по вопросам модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха и оздоровления детей. В нём принял участие Министр просвещения России Сергей Кравцов.

«В соответствии с поручением Президента необходимо проработать вопрос развития системы детского отдыха, потому что это не только оздоровление, но и организация воспитательной работы. Сейчас у нас на связи все 85 регионов, руководители всех детских лагерей страны», – сказал Министр просвещения, открывая совещание в ВДЦ «Смена».

Минувшим летом свою деятельность на территории России в условиях временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, осуществляли почти 39 тысяч организаций отдыха и оздоровления. Отдыхом было охвачено около 5 млн детей, в том числе 1,6 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Летняя кампания 2021 года прошла с учётом новых требований к антитеррористической безопасности.

По итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования Президентом России было поручено разработать план мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры детского отдыха с привлечением источников финансирования таких мероприятий и перечень мер по созданию благоприятных условий по для организации отдыха детей и их оздоровления.

«Сегодня более двух тысяч стационарных лагерей требуют текущего ремонта, порядка одной тысячи – обеспечения оборудованием, капитального ремонта требуют 450 лагерей. В целях исполнения поручений Президента России мы предлагаем план мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, который был разработан по итогам Всероссийского форума организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы – 2021» и содержит конкретные решения», – информировал Сергей Кравцов.

Министр также обратил внимание на необходимость регулярного проведения проверок лагерей. В 2021 году было организовано 40 тысяч плановых проверок и 26,5 тысячи внеплановых.

Особое внимание на совещании было уделено воспитанию и подготовке вожатых. С 1 сентября следующего года в 33 подведомственных Минпросвещения России педвузах будут организованы специальные программы по подготовке вожатых с учётом опыта федеральных детских центров.