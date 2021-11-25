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В Москве подвели итоги VI Всероссийского конкурса «История в школе: традиции и новации»

В Москве подвели итоги VI Всероссийского конкурса «История в школе: традиции и новации»

В Москве подвели итоги VI Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации», сообщает Российское историческое общество. 

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил, что в последние годы поднимается уровень преподавания истории в школе.

«Мне представляется, что сейчас очень важно и уровень преподавания истории в учебных заведениях среднего специального образования также подтянуть, подтянуть существенным образом, чтобы ребята, которые выбирают для себя дальнейшее обучение в техникумах и колледжах, имели такой же исторический багаж, как и школьники старших классов школы», – сказал Сергей Нарышкин.

Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев поздравил победителей, также отметив важность поддержки образования учащихся в системе СПО.

«В 2020 году 60% выпускников 9-х классов для продолжения своего образования выбрали систему СПО. В этом году еще больше», – сообщил Александр Бугаев. 

Кроме того, Сергей Нарышкин вручил награды победителям Всероссийского конкурса исследовательских работ школьников «История семьи – история Отечества». В этом году организаторами проекта выступили фонд «История Отечества», фонд «Собрание», Московский педагогический государственный университет и Российский государственный гуманитарный университет. Конкурс нацелен на поддержку научно-исследовательской работы школьников в области отечественной истории.

Организатор Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации» – фонд «История Отечества», оператор – Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей истории и обществознания». 

Целью конкурса являются выявление и поддержка талантливых преподавателей истории в школе, чей опыт и педагогическая инициатива могут способствовать обогащению российской педагогической практики, внедрению и совершенствованию методик и приемов преподавания нестандартных тем по отечественной истории, формирующих свежий и разносторонний взгляд как на преподавание истории в школе, так и на представление учеников о богатстве и многогранности отечественной истории.

# Общество
По материалам: edu.ru

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