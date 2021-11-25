В Москве появилась интерактивная карта для онлайн-выбора парковочного места
В Москве разработали и представили интерактивную карту для выбора машино-места на парковке. Пресс-служба Центра управления городским имуществом (ЦУГИ) сообщила, что такая функция появилась на его сайте, в разделе "Услуги".
Выбор места теперь доступен по аналогии с покупкой билета в кинотеатре. Замгендиректора ЦУГИ Артем Сурженко рассказал, что карты пока работают по восьми адресам в шести округах столицы, но к концу года их действие распространится на все адреса подземных и наземных паркингов, машино-места которых находятся в хозяйственном ведении предприятия.
Как сообщал Ruposters, ранее российская столица заинтересовалась возможностью проведения всемирной выставки ЭКСПО-2030. Мэр Сергей Собянин сообщил о подаче заявки и объяснил, почему это важно для города.