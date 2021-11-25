В последние годы поднимается уровень преподавания истории в школе – Сергей Нарышкин

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что в последние годы поднимается уровень преподавания истории в школе, информирует пресс-служба РИО.

Об этом он сообщил на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса «История в школе: традиции и новации» и конкурса творческих работ школьников «История семьи – история Отечества».

«Для всех нас очевидно, что именно в школе закладываются основы исторической грамотности, прививается интерес к изучению прошлого нашего великого Отечества и формируются такие важные качества, как патриотизм, гражданственность и чувство Родины. В решении этой большой и важной государственной задачи, конечно, огромная роль принадлежит учителю истории. Я хотел бы искренне поблагодарить всех вас за ваш очень большой, ответственный и благородный труд. Мы, наверное, имеем право говорить о том, что в последние годы поднимается уровень преподавания истории в школе. Итоги конкурса творческих работ школьников сами за себя говорят. Мне представляется, что сейчас очень важно и уровень преподавания истории в учебных заведениях среднего специального образования также подтянуть, подтянуть существенным образом, чтобы ребята, которые выбирают для себя дальнейшее обучение в техникумах и колледжах, имели такой же исторический багаж, как и школьники старших классов школы», – сказал Сергей Нарышкин.

Конкурс «История в школе: традиции и новации» проводится фондом «История Отечества» и Ассоциацией учителей истории и обществознания с целью поддержки и поощрения самых талантливых и опытных педагогов истории.

Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых учителей, чей опыт и педагогическая инициатива способствуют обогащению педагогической практики, внедрению и совершенствованию методик и приемов преподавания нестандартных тем по отечественной истории.