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В районы Волгоградской области направлено 99 новых современных школьных автобусов

В районы Волгоградской области направлено 99 новых современных школьных автобусов

В районы Волгоградской области направлено 99 новых современных школьных автобусов, сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

«С момента старта программы в Волгоградскую область поступило 460 школьных автобусов – это позволило более чем на 90% обновить автопарк. Ежедневно мы перевозим свыше 10 тысяч детей из 700 населенных пунктов, общая протяженность маршрутов превышает семь тысяч километров, в процессе задействовано почти 400 образовательных организаций. Программу обновления школьного автопарка составляем на основе запросов муниципалитетов», – сказала председатель Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.

В 2021 году в образовательные организации переданы транспортные средства вместимостью от 10 до 30 человек. Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами безопасности пассажиров. Среди образовательных учреждений, получивших автобус, – Новонадеждинская средняя школа. В учреждении обучаются 150 детей, из них десять ребят ежедневно привозят из соседних населенных пунктов – поселков Красный Пахарь и Радужный.  

# Общество
По материалам: edu.ru

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