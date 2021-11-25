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В России открывается горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции

В России открывается горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции

00:10  Автор: Жанна Звягина


Источник: Роспотребнадзор



В России с 25 ноября открывается Всероссийская горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребназора.

Акция #СТОПВИЧСПИД направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании. Специалисты — эпидемиологи ведомства, в том числе, проконсультируют граждан, где можно пройти бесплатное и анонимное тестирование, о ситуации по ВИЧ в их регионе и проч.

Горячая линия будет работать до 3 декабря в круглосуточном режиме и без выходных дней. Консультирование граждан будет проводиться на русском и английском языках.

На лечение ВИЧ-инфицированных предлагают выделить дополнительные средства


Телефоны региональных горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.  



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По материалам: pnp.ru

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