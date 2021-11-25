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В столице подвели итоги турнира по робототехнике «РОБОStep»

В столице подвели итоги турнира по робототехнике «РОБОStep»

В столице подвели итоги турнира по робототехнике «РОБОStep», сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Турнир проходил с 1 по 14 ноября в дистанционном формате. В нем состязались 46 команд школьников всех возрастов, имеющих начальный уровень обучения робототехнике. Соревнование включало три категории.

Московские школьники участвовали в состязании в составе 32 команд. Победителями и призерами среди них названы 19 коллективов.

Для участия школьники могли использовать любой робототехнический набор, позволяющий решить задачу по созданию автономного устройства, а также любое программное обеспечение, предназначенное для программирования роботов. Формат заданий специально был ориентирован на основные начальные базовые знания, умения и навыки школьников в области робототехники.

Организаторами турнира выступили Центр педагогического мастерства, Лаборатория инженерных образовательных проектов и Ассоциация учителей робототехники. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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