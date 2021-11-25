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В Свердловской области будет создано 105 дополнительных мест в детских садах

В Свердловской области будет создано 105 дополнительных мест в детских садах

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области продолжает решать проблему нехватки мест в детских садах. Так, в регионе увеличивается количество дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования для детей от полутора до трех лет.

В 2021 году в семи частных дошкольных организациях будет создано 105 дополнительных мест. Уже сейчас детские сады Екатеринбурга и Нижнего Тагила готовы принять 95 детей в ясельные группы. Несмотря на то что организации, куда направляют детей, частные, цена родительской платы не превышает средней цены в государственных детсадах области – около 3300 рублей. 

Но дети из муниципальной очереди смогут заниматься в частных детских садах за такую цену только в течение года. Этот срок обозначен условиями предоставляемой субсидии. После они переходят в муниципальные учреждения. Если же родитель хочет оставить своего ребенка в частной детском саду и после истечения этого срока, то ему придется оплачивать полную стоимость услуги.

Реализация мероприятий проходит в рамках регионального проекта «Содействие занятости на территории Свердловской области» национального проекта «Демография».

# Общество
По материалам: edu.ru

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