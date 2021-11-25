В Татарстане расширят основания для выдачи QR-кода

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

15:53 Автор: Кристина Стащенко

В Татарстане с 26 ноября расширят действие республиканских QR-кодов на граждан, привившихся однокомпонентной вакциной от COVID-19 или первым компонентом, а также на военнослужащих. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

С 22 ноября в Татарстане ввели запрет на проезд в общественном транспорте для граждан в возрасте от 18 лет без QR-кода. Правило не распространяется на поездки на легковых такси и межрегиональные перевозки. Наличие QR-кода проверяет перевозчик. Так, в транспорт пускают людей, которые предъявили полученный на портале госуслуг QR-код о вакцинации или перенесённом в течение полугода заболевании. Те, у кого есть медотвод, должны предъявить так называемый республиканский QR-код, разработанный региональным минздравом.

Согласно документу, привившимся однокомпонентной вакциной или получившим первую дозу препарата гражданам будут также выдавать QR-код. Сначала они получат временный код на 24 дня, то есть на период до завершения формирования кода на портале госуслуг. Он будет выдаваться только на бумажном носителе — на медзаключениях или справках.

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Уволенным в запас военнослужащим, вакцинировавшимся по месту прохождения службы, потребуется обратиться в поликлинику, к которой они прикреплены по месту регистрации. После предоставления ими документов — сертификата Минобороны и военного билета — им выдадут региональный QR-код.

Уточняется, что республиканский QR-код будет действовать только на поездки в общественном транспорте.

Как сообщает РИА «Новости», после введения QR-кодов для поездок на транспорте жители, привитые первым компонентом вакцины, жаловались, что не могут получить такой код (его выдают только после полного курса вакцинации). Аналогичные жалобы были у военнослужащих, в том числе вышедших в запас, которым не выдали QR-коды, несмотря на полученные в армии прививки от коронавируса.





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Ранее сообщалось, что в Сочи с 1 декабря вводятся QR-коды для входа в административные здания. Также решение об их введении для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона приняли в Хабаровском крае.

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