В Тулунском районе при столкновении двух большегрузов один из водителей погиб

Вечером 24 ноября в Тулунском районе на автодороге Р255 «Сибирь» вблизи Новой деревни столкнулись автомобиль Volvo, буксирующий Mercedes-Benz Actros, и большегруз DAF. В результате случившегося 54-летний водитель фуры DAF скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД. После проверки будет принято процессуальное решение.



