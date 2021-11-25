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В Тулунском районе при столкновении двух большегрузов один из водителей погиб

В Тулунском районе при столкновении двух большегрузов один из водителей погиб

Вечером 24 ноября в Тулунском районе на автодороге Р255 «Сибирь» вблизи Новой деревни столкнулись автомобиль Volvo, буксирующий Mercedes-Benz Actros, и большегруз DAF. В результате случившегося 54-летний водитель фуры DAF скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД. После проверки будет принято процессуальное решение.


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По материалам: irk

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