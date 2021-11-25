В Туве одновременно открыли 25 центров образования «Точка роста»

В Туве одновременно открыли 25 центров образования «Точка роста» Минпросвещения России, в целом в школах республики их число увеличилось до 87, сообщает сетевое информационное агентство «Тува-онлайн».

«Точки роста» создаются в рамках реализации национального проекта «Образование».

В Министерстве образования Тувы отмечают, что комплектация нынешних центров значительно отличается от «Точек роста» предыдущих годов, в наборы новых центров включены цифровые лаборатории для проведения практических опытов по предметным областям «Физика», «Химия» и «Биология». Кроме того, оборудуются лаборатории по робототехнике.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.