Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Усть-Илимском районе рейсовый автобус Усть-Илимск-Братск столкнулся с лесовозом

В Усть-Илимском районе рейсовый автобус Усть-Илимск-Братск столкнулся с лесовозом

Сегодня около 18.00 в Усть-Илимском районе неподалеку от поселка Бадарминск с лесовозом столкнулся рейсовый автобус, следовавший из Усть-Илимска в Братск. На момент аварии в салоне находилось более 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РОссии по Иркутской области.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности перевозки пассажиров. При наличии оснований, по итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Инструкция: Как купить Max Payne 3 для Xbox за 20 рублей
Инструкция: Как купить Max Payne 3 для Xbox за 20 рублей
Razer выпускает геймпад для Xbox в стиле Боба Фетта
Razer выпускает геймпад для Xbox в стиле Боба Фетта
Все больше слухов, что World of Warcraft Complete Edition доберется до Xbox
Все больше слухов, что World of Warcraft Complete Edition доберется
Лодки в Sea of Thieves скоро оснастят пушками
Лодки в Sea of Thieves скоро оснастят пушками
Умер хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс
Умер хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс
Бирюза: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Бирюза: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин награжден Почетной грамотой президента
Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин
Центр поддержки проблемных подростков появится в России
Центр поддержки проблемных подростков появится в России
Мэры двух городов Приангарья поблагодарили основателя En+ Group Олега Дерипаску за детские площадки
Мэры двух городов Приангарья поблагодарили основателя En+ Group Олега
В Усть-Илимском районе рейсовый автобус Усть-Илимск-Братск столкнулся с лесовозом
В Усть-Илимском районе рейсовый автобус Усть-Илимск-Братск столкнулся
Минобороны показало видео высокоманевренного боя Су-35
Минобороны показало видео высокоманевренного боя Су-35
Анна Седокова заявила, что ее муж переспал с половиной страны
Анна Седокова заявила, что ее муж переспал с половиной страны

Топ на сегодня

Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало благоприятного финансового периода
Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало
Dress Code. В Доме творчества Переделкино открылась выставка. Среди гостей — Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Владимир Познер
Dress Code. В Доме творчества Переделкино открылась выставка. Среди
Шойгу: стратегические бомбардировщики США в ноябре отработали ядерные удары по России
Шойгу: стратегические бомбардировщики США в ноябре отработали ядерные
Исследователи подтвердили, что древние ямы недалеко от Стоунхенджа сделаны руками человека
Исследователи подтвердили, что древние ямы недалеко от Стоунхенджа
Зов Ада подвинул Игру в кальмара
Зов Ада подвинул Игру в кальмара

Еще по теме

В Усть-Илимском районе в перевернувшемся автомобиле Chevrolet Niva погиб водитель
Пять человек пострадали во время разгерметизации кислородной магистрали на комбинате в Усть-Илимске
Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области
В Усть-Куте в ДТП пострадал четырехлетний мальчик