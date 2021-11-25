В Усть-Илимском районе рейсовый автобус Усть-Илимск-Братск столкнулся с лесовозом

Сегодня около 18.00 в Усть-Илимском районе неподалеку от поселка Бадарминск с лесовозом столкнулся рейсовый автобус, следовавший из Усть-Илимска в Братск. На момент аварии в салоне находилось более 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РОссии по Иркутской области.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности перевозки пассажиров. При наличии оснований, по итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования