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В ВОЗ заявили, что чаще всего COVID-19 распространяется через непривитых людей

В ВОЗ заявили, что чаще всего COVID-19 распространяется через непривитых людей

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


10:19  Автор: Кристина Стащенко


Источник: РИА Новости



Непривитые люди чаще всего становятся распространителями коронавируса, заявили РИА Новости в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения.

«Непривитые люди являются основным распространителем вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — сказали в бюро.

Кроме того, по словам собеседника агентства, все профилактические меры, такие как ношение масок, социальная дистанция и карантин — максимально защищают общество от COVID-19. 

«Применение всех профилактических мер — использование масок, гигиена рук и дыхательных путей, физическое дистанцирование, адекватная вентиляция в помещениях, тестирование, отслеживание контактов, карантин, изоляция и другие меры профилактики и контроля инфекции — обеспечивает максимальную защиту общества от вируса», — подчеркнули в бюро.


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Ранее ученые доказали, что ношение масок снижает заболеваемость COVID-19 на 53 процента. 

По их словам, большинство вакцин от коронавируса не дают 100-процентной защиты. Поэтому наряду с вакцинацией необходимо соблюдать социальные меры, то есть продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.



#коронавирус #вакцинация


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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