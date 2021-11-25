В ВОЗ заявили, что чаще всего COVID-19 распространяется через непривитых людей

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

10:19 Автор: Кристина Стащенко

Источник: РИА Новости

Непривитые люди чаще всего становятся распространителями коронавируса, заявили РИА Новости в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения.

«Непривитые люди являются основным распространителем вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — сказали в бюро.

Кроме того, по словам собеседника агентства, все профилактические меры, такие как ношение масок, социальная дистанция и карантин — максимально защищают общество от COVID-19.

«Применение всех профилактических мер — использование масок, гигиена рук и дыхательных путей, физическое дистанцирование, адекватная вентиляция в помещениях, тестирование, отслеживание контактов, карантин, изоляция и другие меры профилактики и контроля инфекции — обеспечивает максимальную защиту общества от вируса», — подчеркнули в бюро.





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Ранее ученые доказали, что ношение масок снижает заболеваемость COVID-19 на 53 процента.

По их словам, большинство вакцин от коронавируса не дают 100-процентной защиты. Поэтому наряду с вакцинацией необходимо соблюдать социальные меры, то есть продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

#коронавирус #вакцинация

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