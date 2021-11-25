Ветер до 22 метров в секунду и мокрый снег ожидаются в Иркутской области 26 ноября

Синоптики прогнозируют усиление западного, северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду, метели и мокрый снег в Иркутской области утром и днем 26 ноября. На дорогах ожидается снежный накат и гололедица, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

По области прогнозируется переменная облачность, ночью местами небольшой снег, умеренные осадки в виде мокрого снега. Утром в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днём 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, метели. Температура ночью -4,-9°, при прояснении -14, -19°, днём 0,+5°, при натекании облачности -5,-10°. В северо-восточных районах температура ночью -24,-29°, днём -9,-14°.

По Иркутску ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с. Вечером слабый мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-17 м/с, температура ночью до -5°, днём +3, +5°.

Неблагоприятный прогноз доведен до дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб. При получении предупреждения об усилении ветра возможны плановым отключения электроэнергии.

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Похолодание и усиление ветра ожидаются в конце ноября в Иркутской области

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