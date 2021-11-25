Власти Иркутской области готовятся продлить срок QR-кода для переболевших COVID-19 до года

Правительство Иркутской области готовит юридические основания для продления действия QR-кодов тех граждан, который переболели коронавирусом. В отличие от QR-кода вакцинированного, который действует 12 месяцев, QR-код переболевшего был рассчитан на полгода.

«Если одобрение главой государства таких мер будет получено, Министерство здравоохранения РФ внесет изменения в методические рекомендации. Минцифра РФ автоматически произведет перерасчет действия QR-кода каждого гражданина, и актуализированный появиться в личном кабинете на портале Госуслуги», — прокомментировал журналисту IRK.ru замглавы министерства цифрового развития и связи Иркутской области Владимир Лойчиц.

Яков Сандаков, министр здравоохранения Иркутской области:

– Важное и своевременное предложение. В Иркутской области растёт число переболевших коронавирусом. Коллективный иммунитет формируется и у вакцинированных, и у переболевших.

Сейчас QR-код после перенесенного коронавируса можно получить, только если о своем заболевании человек сообщал государству и болел официально. Зампред председателя правительства России Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным отметила, что сертификаты для переболевших коронавирусом должны действовать год. Она связала это предложение с низкими показателями повторной заболеваемости. Доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%. Глава государства предложение вице-премьера поддержал.

Татьяна Голикова:

– Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учётом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесённой болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода.

В ближайшее время в методических рекомендациях министерства здравоохранения внесут изменения и их учтут Минцифры на Едином портале госуслуг в сертификатах вакцинированных россиян. В Министерстве ранее сообщали, что в России в МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом гражданам, которые не имеют доступа к порталу госуслуг. За первые сутки распечатку сертификатов в МФЦ по всей стране заказали более 50 тысяч человек.

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