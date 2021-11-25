Высокооцененная тактическая ролевая игра Battle Brothers выйдет Xbox





Создатели проекта Battle Brothers анонсировали релиз игры на новых платформах, приставках Xbox и Playstation, в 2022 году. Точная дата релиза пока не сообщается, к анонсу приурочили новый трейлер, который можно видеть ниже.

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Battle Brothers — пошаговая тактическая ролевая игра, в которой предстоит встать во главе банды наемников в средневековом фэнтезийном сеттинге. В игре открытый мир, который генерируется случайно. Игроки сами могут выбрать, как управлять своей бандой, куда идти сражаться, какие контракты выполнять и так далее. Основные действия в игре выполняются на стратегической карте мира, а при сражении игра переключается на тактическую карту для ведения пошагового боя.

Игра Battle Brothers получила высокие оценки от критиков и игроков после релиза в Steam — у нее «Очень положительные» отзывы.