Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Высокооцененная тактическая ролевая игра Battle Brothers выйдет Xbox

Высокооцененная тактическая ролевая игра Battle Brothers выйдет Xbox


Создатели проекта Battle Brothers анонсировали релиз игры на новых платформах, приставках Xbox и Playstation, в 2022 году. Точная дата релиза пока не сообщается, к анонсу приурочили новый трейлер, который можно видеть ниже.


Watch this video on YouTube

Battle Brothers — пошаговая тактическая ролевая игра, в которой предстоит встать во главе банды наемников в средневековом фэнтезийном сеттинге. В игре открытый мир, который генерируется случайно. Игроки сами могут выбрать, как управлять своей бандой, куда идти сражаться, какие контракты выполнять и так далее. Основные действия в игре выполняются на стратегической карте мира, а при сражении игра переключается на тактическую карту для ведения пошагового боя.

Игра Battle Brothers получила высокие оценки от критиков и игроков после релиза в Steam — у нее «Очень положительные» отзывы.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Собянин: за 10 лет в Москве отреставрированы 1700 исторических зданий
Собянин: за 10 лет в Москве отреставрированы 1700 исторических зданий
Этот 12-летний парень случайно спас раненную собаку и семейную пару, которые заблудились в горах
Этот 12-летний парень случайно спас раненную собаку и семейную пару,
Высокооцененная тактическая ролевая игра Battle Brothers выйдет Xbox
Высокооцененная тактическая ролевая игра Battle Brothers выйдет Xbox
Microsoft пыталась купить Nintendo: опубликовано письмо
Microsoft пыталась купить Nintendo: опубликовано письмо
Джозеф Стейтен назвал свою любимую игру серии Halo
Джозеф Стейтен назвал свою любимую игру серии Halo
Сравнение графики в Elden Ring на Xbox Series X | S, Xbox One S и Xbox One X
Сравнение графики в Elden Ring на Xbox Series X | S, Xbox One S и
Transient: Extended Edition стала доступна для предзаказа на Xbox
Transient: Extended Edition стала доступна для предзаказа на Xbox
Игрока заблокировали в Forza Horizon 5 на 8000 лет за создание ливреи
Игрока заблокировали в Forza Horizon 5 на 8000 лет за создание ливреи
Скорости билайн выросли в малоэтажных домах Иркутска и области
Скорости билайн выросли в малоэтажных домах Иркутска и области
В Тулунском районе при столкновении двух большегрузов один из водителей погиб
В Тулунском районе при столкновении двух большегрузов один из
В поселке Большие Коты произошло отключение электроснабжения из-за аварии
В поселке Большие Коты произошло отключение электроснабжения из-за
Ветер до 22 метров в секунду и мокрый снег ожидаются в Иркутской области 26 ноября
Ветер до 22 метров в секунду и мокрый снег ожидаются в Иркутской

Топ на сегодня

Зов Ада подвинул Игру в кальмара
Зов Ада подвинул Игру в кальмара
Моргенштерн сбежал из России
Моргенштерн сбежал из России
Яна Рудковская запросила тройную сумму за сына
Яна Рудковская запросила тройную сумму за сына
Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований AML/CTF
Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований
Банк Англии признал в CBDC следующую ступень в эволюции денег
Банк Англии признал в CBDC следующую ступень в эволюции денег

Еще по теме

Unbound: Worlds Apart доберется до Xbox в феврале 2022 года
Официально анонсировали версию Thymesia для Xbox
Wytchwood выйдет на Xbox в начале декабря
Стимпанк приключение Vaporum: Lockdown выйдет на Xbox уже 10 декабря