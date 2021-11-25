За танцы на крыше троллейбуса иркутянина арестовали на десять суток

Октябрьский районный суд Иркутска за танцы на крыше троллейбуса №8 назначил иркутянину десять суток административного ареста. Чтобы устроить этот перфоманс, 7 ноября мужчина своим автомобилем перегородил проезжую часть и заблокировал движение троллейбуса. Об этом сообщается на сайте суда.

«Подсудимый нарушил общественный порядок, допустил явное неуважение к обществу — своими действиями парализовал движение общественного транспорта по маршруту движения, подверг свою жизнь и здоровье и других граждан опасности, поскольку троллейбус, на крыше которого он танцевал, находился под высоким напряжением. Также повреждено лакокрасочное покрытие на крыше троллейбуса, чем нанесен материальный ущерб МУП „Иркутскгортранс“», — говорится в сообщении.

При вынесении решения суд учел, что фигурант в сентябре 2021 года уже привлекался к административной ответственности. Тогда на него составили протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции,