Законопроекты о QR-кодах рассмотрят в думских фракциях с 6 по 11 декабря

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

18:29 Автор: Мария Соколова

Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте планируют рассмотреть с 6 по 11 декабря в думских фракциях с участием официальных представителей Правительства, сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков во время обсуждения календаря работы палаты на декабрь.

По словам Жукова, в декабре состоятся восемь пленарных заседаний. Они будут проходить по вторникам, средам и четвергам. Проведение дополнительных заседаний по средам вызвано необходимостью рассмотрения большого количества законодательных инициатив, отметил депутат.

В календаре работы на декабрь сейчас 73 законопроекта, из них 42 внесены Правительством. «В частности, в первом чтении предстоит рассмотреть изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения коронавируса, и о внесении изменений в Воздушный Кодекс и Устав железнодорожного транспорта», — отметил Александр Жуков. Речь идёт о предложении ввести QR-коды в общественных местах и на транспорте.

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26 ноября в рамках подготовки этих законопроектов в первом чтении планируется их обсуждение в Общественной палате, сообщил Жуков. С 26 ноября до 3 декабря инициативы обсудят в Национальной медицинской палате. С 29 ноября по 6 декабря состоится дискуссия по этим проектам в регионах, а с 6 по 11 декабря — во фракциях с участием официальных представителей Правительства, в том числе вице-премьера Татьяны Голиковой, главы Минтранса Виталия Савельева. 14 декабря законопроекты рассмотрят в профильных комитетах Госдумы, а 16 декабря планируется их обсуждение в первом чтении на пленарном заседании.

Также Госдума рассмотрит ряд важных законопроектов, внесенных Правительством, в том числе изменения в законы о защите конкуренции, о государственном регулировании торговой деятельности, о пожарной безопасности, сообщил Александр Жуков.

В декабре запланировано три «правительственных часа». 7 декабря глава Минтруда Антон Котяков расскажет о мерах социальной поддержки граждан в условиях пандемии, 14 декабря глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщит об итогах работы АПК в 2021 году, и 21 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров выступит с докладом о задачах развития промышленности.

#QR-код #коронавирус