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Защиту прав россиян, оказавшихся под санкциями, предложили усилить

Защиту прав россиян, оказавшихся под санкциями, предложили усилить

20:01  Автор: Юлия Катенёва


Законопроект: № 25200-8



Защиту прав россиян и отечественных компаний, оказавшихся под зарубежными санкциями, предложили усилить. Соответствующий законопроект, вносящий изменения в Арбитражный процессуальный кодекс, опубликован в электронной базе Госдумы.

Авторы инициативы - зампред Госдумы Борис Чернышев (ЛДПР) член Комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Василий Власов (ЛДПР), первый зампред Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) — считают, что нормы действующего «закона Лугового» не обеспечивают необходимого уровня гарантий прав россиян и отечественных компаний в спорах с иностранцами.

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Напомним, закон, принятый в мае 2020 года, позволял россиянам и отечественные компании, которые оказались в зарубежных санкционных списках, переводить споры из иностранных судов в российские. 

Так, поправками предлагается дополнить перечень исключительных компетенций арбитражных судов России по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера, спорами, где ответчик способствовал прямо или косвенно санкциям путем финансовой или иной помощи, или получил необоснованные преференции и выгоду от действия ограничений.

«Закон Лугового» относил к зоне исключительных компетенций российского арбитража споры, «основанием» для которых являлись санкции.


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Группа депутатов, также, обращает внимание на важный, с их с точки зрения, нюанс. Невозможность эффективной судебной защиты прав таких лиц за рубежом должна предполагаться, ее не требуется доказывать, как «по закону Лугового». Еще одной важной мерой защиты может являться взыскание убытков, причиненных введением мер ограничительного порядка, указывают авторы поправок.

Так, законопроектом предлагается обеспечить реальную возможность компенсации убытков российских граждан и компаний, полученных в результате санкций путем взыскания имущества ответчиков, говорится в пояснительной записке.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#суд #санкции

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По материалам: pnp.ru

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