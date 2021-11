Завершился второй парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Moonbeam

Проект Moonbeam победил в аукционе за второй слот парачейна Polkadot. В его поддержку пользователи заблокировали 35,7 млн DOT общей стоимостью ~ $1,43 млрд.

Moonbeam превзошел по объему заблокированных средств проект Acala, который неделю назад выиграл первый слот.

Данные: Parachains.info.

Поддержку Moonbeam оказало более 200 тысяч держателей DOT. В знак благодарности разработчики увеличили пул наград за участие в краудлоане на 50% — до 150 млн токенов GLMR. Это 15% от общего предложения нативного токена сети.

1/🚀 Moonbeam wins the second @Polkadot parachain auction with over 35M DOT contributed from 200k+ contributors worldwide!🌐



In gratitude for your incredible support, the Moonbeam Foundation has increased the crowdloan reward pool by 50% to 150M GLMR!🎉​ https://t.co/s1HST1Mjjl — Moonbeam Network (@MoonbeamNetwork) November 25, 2021

Трехэтапный процесс развертывания сети Moonbeam Network стартует 17 декабря. Полноценный запуск сети запланирован на январь 2022 года.

6/ ✨​ What’s next?

Moonbeam’s 3-phase launch process to Polkadot will start on December 17. The Network is estimated to be fully launched in Jan 2022.



Here's more information about the launch phases 👇​https://t.co/qmerLzoI5i — Moonbeam Network (@MoonbeamNetwork) November 25, 2021

Разработчики пообщали распределить 30% краудлоан-наград как только станут доступны переводы средств и EVM. Остальные 70% распределят посредством вестинга в течение 96 недель.

7/ Once EVM & transfers are enabled, crowdloan contributors will receive 30% of their rewards, the rest (70%) will be vested over 96 weeks.



To calculate your rewards based on the new total reward pool of 150M GLMR, you can use this calculator:https://t.co/Nm4NvhTb0h pic.twitter.com/54A9Hk0OP4 — Moonbeam Network (@MoonbeamNetwork) November 25, 2021

Чтобы упростить пользователям расчет наград, команда проекта представила специальный калькулятор.

Напомним, в преддверии запуска аукционов Polkadot криптобиржа Binance провела недельную промоакцию, среди участников которой распределили $30 млн.