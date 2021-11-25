Житель Тайшета получил условный срок за контрабанду леса на 13 миллионов рублей

Суд приговорил жителя Тайшета к четырем годам лишения свободы условно за контрабанду леса стоимостью 13 миллионов рублей. Древесину хвойных пород в объеме трех тысяч кубических метров он перевез в Китай и Узбекистан, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В 2015-2016 годах для получения дохода подсудимый зарегистрировал фирму по купле-продаже древесины ООО «Дальян-Экспорт». От имени этой организации с пункта приемки и отгрузки в Тайшете мужчина перевез железнодорожным транспортом в КНР и Узбекистан незаконно заготовленную древесину хвойных пород.

Незаконная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками Тайшетского ЛО МВД России на транспорте. На суде мужчина полностью признал вину, в содеянном раскаялся. Приговор в законную силу еще не вступил.

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