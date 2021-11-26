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17-летняя девушка в алкогольном опьянении въехала в ограждение дома в Нижнеудинске

17-летняя девушка в алкогольном опьянении въехала в ограждение дома в Нижнеудинске

Полицейские выясняют обстоятельства аварии с участием 17-летней девушки. За рулем Mazda-3 она въехала в ограждение дома в Нижнеудинске. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области, девушка за рулем находилась в алкогольном опьянении.

ДТП произошло в ночь на 26 ноября на улице Чапаева. Девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение. В ее отношении составлено три административных протокола. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности.

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По материалам: irk

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