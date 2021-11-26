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20 человек, чей день был гораздо хуже, чем ваш (Часть 1)

20 человек, чей день был гораздо хуже, чем ваш (Часть 1)

Даже у людей, которые видят стакан наполовину полным, бывают плохие дни. Но иногда об этом так просто забыть. Наши собственные проблемы кажутся самыми большими. И мы пришли сделать вам небольшое напоминание, что все мы время от времени испытываем неудачи.

1. Выражение его лица говорит само за себя

2. Мой отец оставил окно в своем грузовике полуоткрытым, пока он отошел на несколько минут, уличная кошка забралась внутрь и съела все его тако

3. Просто пытаюсь покататься на велосипеде рядом с гнездящейся сорокой

4. Купили дом своей мечты менее 2 месяцев назад. Сегодня вечером я видел, как он сгорел дотла во время сильного лесного пожара.

5. В течение месяца я думала, что потеряла обручальное кольцо во время поездки по стране. Когда я смирилась с тем, что больше его не увижу, обнаружила кольцо под дезодорантом моего мужа

6. Сошел с поезда не на той станции. Теперь я нахожусь в глуши без еды, идет дождь, холодно, я голоден, а следующий поезд прибудет через 7 часов.

7. Вот моя любимая фотография моей бабушки. У нее были сложные отношения с миксером

8. Щенок случайно съел пчелу

9. Вот, что произошло с ее новой кроватью

10. Первый раз пытаюсь вырастить морковь из семян. 6 месяцев спустя

11. Угадайте, что сегодня у меня было на завтрак!

12. 4 дня после переезда в Чикаго

13. Сегодня лось выбил окно и вошел в школу в Саскатуне

14. Эта улыбка ни смотря ни на что))

15. Пришел на работу в грозу, но мой босс забыл сказать мне, что сегодня объявили выходной

16. Этот затопленный гараж вмещает около 150 автомобилей

17. Всегда приятно осознавать, что ваши коллеги не знают, как правильно закрыть коробку. Прямо, когда вы собрались идти домой

18. Как это вообще произошло?

19. Сегодня у меня собеседование, а меня ужалила оса. Я даже не могу правильно говорить

20. 6 братьев из колледжа и одна клетка мозга на всех

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По материалам: Юмор

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