5 игр из Game Pass с интересным сюжетом для одиночного прохождения
В подписке Game Pass есть игры на любой вкус — от красочных платформеров для детей до мрачных кооперативных шутеров. Иногда на приставке Xbox One или Xbox Series X | S хочется сыграть в игру с хорошей графикой, сильным сюжетом и нацеленную на одиночное прохождение. Таких проектов в Game Pass тоже достаточно. Предлагаем подборку из 5 игр подписки Game Pass, которые действительно интересно пройти одному.5 хороших игр из Game Pass для одиночного прохождения, которые вы могли пропустить
Отметим, что все перечисленные ниже игры имеют русскую локализацию.
Hellblade: Senua’s Sacrifice
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Hellblade: Senua’s Sacrifice — это история о воительнице по имени Сенуа, которая страдает шизофренией и рядом других расстройств психики. Она отправляется в опасное путешествие в мир мёртвых Хельхейм, чтобы спасти из рук богини Хель душу своего погибшего возлюбленного. Игра временами предлагает сражения, а временами просит от игроков решить головоломки. У игры завораживающий мир и сюжет, основанный на кельтской и скандинавской мифологии.
Игра отлично выглядит и на Xbox One и на Xbox Series X | S, под которые она была улучшена. Можно не сомневаться, что Hellblade: Senua’s Sacrifice не покинет подписку Game Pass (студия-разработчик принадлежит Microsoft).
Hellblade: Senua’s Sacrifice
Новая игра от создателей Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West и DmC: Devil May Cry о путешествии в глубины легенд и безумия.
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The Forgotten City
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The Forgotten City — игра, которую в этом году номинировали на множество наград. Изначально проект представлял собой мод Skyrim, а после он превратился в полноценную игру.
The Forgotten City — это игра-исследование, в которой игроки должны распутать временную петлю в проклятом древнеримском городе. Игра предлагает большой открытый мир, разветвленный сюжет, несколько вариация концовки.
The Forgotten City
The Forgotten City — это детективная приключенческая игра, основанная на популярной (более 3 млн загрузок) модификации, получившей премию австралийской гильдии писателей.
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Control
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Игра студии Remedy (создатели Alan Wake), в котором предстоит стать Директором секретного агентства в Нью-Йорке и сражаться с Иссами. Это шутер от третьего лица, который является одной из лучших игр 2019 года.
Control
Сверхъестественный экшн-шутер от третьего лица, разрабатываемый Remedy Entertainment, заставит вас освоить сверхъестественные способности, модифицируемое оружие и реактивную среду и ринуться с боем в таинственный и непредсказуемый мир.
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The Outer Worlds
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The Outer Worlds — крайне интересный проект от Obsidian, который вышел буквально два года назад, а сейчас уже активно идет разработка второй части. Игра понравится любителям фантастики, в The Outer Worlds большой и разнообразный игровой мир, интересный сюжет, хорошие ролевые элементы (как это обычно бывает у игр Obsidian).
The Outer Worlds
Решите судьбу Альциона, исследуя глубины космоса и взаимодействуя с различными сражающимися за власть группировками. В системе уравнений корпоративной колонии возникает новая непредсказуемая переменная — это вы.
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A Plague Tale: Innocence
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A Plague Tale: Innocence — экшен с преобладающим количеством стелс-элементов. В A Plague Tale: Innocence предстоит очутиться в 1348—1349 годах во Франции, которая страдает от Эдвардианской войны и эпидемии чумы. Главными героями являются девушка Амиция и её младший брат Гуго, которым предстоит противостоять Инквизиции и полчищам крыс.
A Plague Tale: Innocence
Спасаясь от Инквизиции и орд голодных крыс, дети научатся доверять друг другу и попытаются отыскать свое место в жестоком, беспощадном мире.
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