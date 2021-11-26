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5 игр из Game Pass с интересным сюжетом для одиночного прохождения

5 игр из Game Pass с интересным сюжетом для одиночного прохождения


В подписке Game Pass есть игры на любой вкус — от красочных платформеров для детей до мрачных кооперативных шутеров. Иногда на приставке Xbox One или Xbox Series X | S хочется сыграть в игру с хорошей графикой, сильным сюжетом и нацеленную на одиночное прохождение. Таких проектов в Game Pass тоже достаточно. Предлагаем подборку из 5 игр подписки Game Pass, которые действительно интересно пройти одному.

5 хороших игр из Game Pass для одиночного прохождения, которые вы могли пропустить

Отметим, что все перечисленные ниже игры имеют русскую локализацию.

Hellblade: Senua’s Sacrifice


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Hellblade: Senua’s Sacrifice — это история о воительнице по имени Сенуа, которая страдает шизофренией и рядом других расстройств психики. Она отправляется в опасное путешествие в мир мёртвых Хельхейм, чтобы спасти из рук богини Хель душу своего погибшего возлюбленного. Игра временами предлагает сражения, а временами просит от игроков решить головоломки. У игры завораживающий мир и сюжет, основанный на кельтской и скандинавской мифологии.

Игра отлично выглядит и на Xbox One и на Xbox Series X | S, под которые она была улучшена. Можно не сомневаться, что Hellblade: Senua’s Sacrifice не покинет подписку Game Pass (студия-разработчик принадлежит Microsoft).

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Новая игра от создателей Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West и DmC: Devil May Cry о путешествии в глубины легенд и безумия.
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The Forgotten City


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The Forgotten City — игра, которую в этом году номинировали на множество наград. Изначально проект представлял собой мод Skyrim, а после он превратился в полноценную игру.

The Forgotten City — это игра-исследование, в которой игроки должны распутать временную петлю в проклятом древнеримском городе. Игра предлагает большой открытый мир, разветвленный сюжет, несколько вариация концовки.

The Forgotten City

The Forgotten City — это детективная приключенческая игра, основанная на популярной (более 3 млн загрузок) модификации, получившей премию австралийской гильдии писателей.
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Control


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Игра студии Remedy (создатели Alan Wake), в котором предстоит стать Директором секретного агентства в Нью-Йорке и сражаться с Иссами. Это шутер от третьего лица, который является одной из лучших игр 2019 года.

Control

Сверхъестественный экшн-шутер от третьего лица, разрабатываемый Remedy Entertainment, заставит вас освоить сверхъестественные способности, модифицируемое оружие и реактивную среду и ринуться с боем в таинственный и непредсказуемый мир.
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The Outer Worlds


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The Outer Worlds — крайне интересный проект от Obsidian, который вышел буквально два года назад, а сейчас уже активно идет разработка второй части. Игра понравится любителям фантастики, в The Outer Worlds большой и разнообразный игровой мир, интересный сюжет, хорошие ролевые элементы (как это обычно бывает у игр Obsidian).

The Outer Worlds

Решите судьбу Альциона, исследуя глубины космоса и взаимодействуя с различными сражающимися за власть группировками. В системе уравнений корпоративной колонии возникает новая непредсказуемая переменная — это вы.
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A Plague Tale: Innocence


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A Plague Tale: Innocence — экшен с преобладающим количеством стелс-элементов. В A Plague Tale: Innocence предстоит очутиться в 1348—1349 годах во Франции, которая страдает от Эдвардианской войны и эпидемии чумы. Главными героями являются девушка Амиция и её младший брат Гуго, которым предстоит противостоять Инквизиции и полчищам крыс.

A Plague Tale: Innocence

Спасаясь от Инквизиции и орд голодных крыс, дети научатся доверять друг другу и попытаются отыскать свое место в жестоком, беспощадном мире.
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По материалам: newxboxone

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