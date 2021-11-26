599 случаев заболевания коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки

За прошедшие сутки в Иркутской области зарегистрировали 599 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 136 929 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб 26 ноября.

На лечении находятся 5 237 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 112 377, за сутки с вирусом справились 419 пациентов. За сутки умерло 26 человек от COVID-19 (всего 6 243), от сопутствующих заболеваний — 3 (535).