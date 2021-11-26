Adidas заключила партнерство с биткоин-биржей Coinbase

Компания Adidas заявила о сотрудничестве с американской криптовалютной биржей Coinbase.

https://twitter.com/adidasoriginals/status/1463571957249630223

Детали сделки пока неизвестны, однако СМИ предположили, что речь может идти как о выпуске совместной коллекции NFT, так и об интеграции криптовалютных платежей в экосистему Adidas.

Днем ранее Adidas намекнула на возможность построения метавселенной на базе GameFi-платформы The Sandbox.

https://twitter.com/adidasoriginals/status/1462873002350202882

Судя по твиту, компания по производству спортивных товаров приобрела участок земли у проекта.

"adiVerse кому-нибудь? Что нам следует построить вместе в @TheSandboxGame?", – спросили своих подписчиков Adidas Originals.

Вероятно, речь идет о создании «метавселенной одежды» – сегмента, которым до сих пор в основном занимались бренды высокой моды.

Новые партнерства стали для Adidas первыми на криптовалютном рынке.

На фоне этой новости стоимость нативного токена SAND за последние сутки выросла на 14,4%, согласно CoinGecko. На момент написания цена токена находится на уровне $8,13.

Напомним, игровая блокчейн-платформа The Sandbox анонсировала частичный запуск своей метавселенной для ограниченного числа пользователей 29 ноября 2021 года.

В начале ноября проект привлек $93 млн в раунде финансирования, возглавляемом Vision Fund 2 от SoftBank.