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Adidas заключила партнерство с биткоин-биржей Coinbase

Adidas заключила партнерство с биткоин-биржей Coinbase


Компания Adidas заявила о сотрудничестве с американской криптовалютной биржей Coinbase.


https://twitter.com/adidasoriginals/status/1463571957249630223

Детали сделки пока неизвестны, однако СМИ предположили, что речь может идти как о выпуске совместной коллекции NFT, так и об интеграции криптовалютных платежей в экосистему Adidas. 


Днем ранее Adidas намекнула на возможность построения метавселенной на базе GameFi-платформы The Sandbox.


https://twitter.com/adidasoriginals/status/1462873002350202882

Судя по твиту, компания по производству спортивных товаров приобрела участок земли у проекта. 


"adiVerse кому-нибудь? Что нам следует построить вместе в @TheSandboxGame?", – спросили своих подписчиков Adidas Originals.


Вероятно, речь идет о создании «метавселенной одежды» – сегмента, которым до сих пор в основном занимались бренды высокой моды. 


Новые партнерства стали для Adidas первыми на криптовалютном рынке.


На фоне этой новости стоимость нативного токена SAND за последние сутки выросла на 14,4%, согласно CoinGecko. На момент написания цена токена находится на уровне $8,13.


Напомним, игровая блокчейн-платформа The Sandbox анонсировала частичный запуск своей метавселенной для ограниченного числа пользователей 29 ноября 2021 года.


В начале ноября проект привлек $93 млн в раунде финансирования, возглавляемом Vision Fund 2 от SoftBank.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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