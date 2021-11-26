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Аналитики Huobi назвали модель Stock-to-Flow от PlanB несостоятельной

Аналитики Huobi назвали модель Stock-to-Flow от PlanB несостоятельной


Популярная модель Stock-to-Flow (S2F) может оказаться несостоятельной — в оставшиеся до конца ноября дни цена, скорее всего, не успеет достичь прогнозируемых $98 000. По мнению аналитиков Huobi, ее автор PlanB не учел нормализацию монетарной политики ФРС.



3 ноября американский ЦБ объявил о начале сворачивания ежемесячного выкупа гособлигаций на $10 млрд, а ипотечных бумаг — на $5 млрд.


При сохранении указанных темпов процесс полностью завершится через восемь месяцев — к июню 2022 года. После этого может последовать повышение ключевой ставки. Это означает сокращение ликвидности и, как следствие, вероятную переоценку рисковых активов.


Данные: Huobi Research.

В Huobi подчеркнули, что PlanB руководствовался только данными блокчейна биткоина, но проигнорировал влияние внешних макроэкономических факторов. 


По их мнению, именно большой объем ликвидности в рамках программы QE в ответ на последствия пандемии COVID-19 спровоцировал рост биткоина к рекордным значениям. Теперь для глобальной ликвидности наступил поворотный момент.


Данные: Huobi Research.

Постепенное сворачивание программы QE не означает сокращения долларовой ликвидности, но способно изменить направление капитальных потоков. Биткоин может проявить наибольшую чувствительность к этому процессу, что аналитики подтверждают событиями марта 2020 года. Тогда на фоне сжатия ликвидности курс первой криптовалюты обвалился почти на 50%.


Эксперты сравнили динамику баланса ФРС, темпы его прироста и цены биткоина в 2013–2014 годах, когда центробанк также постепенно свел к нулю выкуп облигаций с рынка. Аналитики показали, что сигнал о сворачивании совпал со среднесрочной вершиной первой криптовалюты, после которой сформировался медвежий тренд.


Данные: Huobi Research.

В сравнении с событиями семилетней давности объем ликвидности в мировой финансовой системе существенно вырос. В Huobi считают, что это позволит избежать резкой негативной переоценки рисковых активов. Однако это фактически затруднит их дальнейший рост ввиду сравнительно высоких темпов сокращения притока «свежих денег», добавили специалисты.


Данные: Huobi Research.

На фоне ускорения инфляции до 6,2% в годовом выражении по итогам октября среди представителей ФРС стали громче звучать призывы к ускорению сворачивания QE. В случае их реализации аналитики допустили возможность дальнейшего снижения цены биткоина.


Напомним, основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи в ноябре спрогнозировал достижение курсом первой криптовалюты отметки в $500 000.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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