Аналитики Huobi назвали модель Stock-to-Flow от PlanB несостоятельной

Популярная модель Stock-to-Flow (S2F) может оказаться несостоятельной — в оставшиеся до конца ноября дни цена, скорее всего, не успеет достичь прогнозируемых $98 000. По мнению аналитиков Huobi, ее автор PlanB не учел нормализацию монетарной политики ФРС.

Huobi Research: Why does the Bitcoin S2F model suddenly fail? PlanB ignored the impact of external macro changes. On the 3rd this month, Federal Reserve FOMC announced the launch of Taper, which means that the turning point of liquidity will be advanced. https://t.co/7LuRD102uY — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 24, 2021

3 ноября американский ЦБ объявил о начале сворачивания ежемесячного выкупа гособлигаций на $10 млрд, а ипотечных бумаг — на $5 млрд.

При сохранении указанных темпов процесс полностью завершится через восемь месяцев — к июню 2022 года. После этого может последовать повышение ключевой ставки. Это означает сокращение ликвидности и, как следствие, вероятную переоценку рисковых активов.

Данные: Huobi Research.

В Huobi подчеркнули, что PlanB руководствовался только данными блокчейна биткоина, но проигнорировал влияние внешних макроэкономических факторов.

По их мнению, именно большой объем ликвидности в рамках программы QE в ответ на последствия пандемии COVID-19 спровоцировал рост биткоина к рекордным значениям. Теперь для глобальной ликвидности наступил поворотный момент.

Данные: Huobi Research.

Постепенное сворачивание программы QE не означает сокращения долларовой ликвидности, но способно изменить направление капитальных потоков. Биткоин может проявить наибольшую чувствительность к этому процессу, что аналитики подтверждают событиями марта 2020 года. Тогда на фоне сжатия ликвидности курс первой криптовалюты обвалился почти на 50%.

Эксперты сравнили динамику баланса ФРС, темпы его прироста и цены биткоина в 2013–2014 годах, когда центробанк также постепенно свел к нулю выкуп облигаций с рынка. Аналитики показали, что сигнал о сворачивании совпал со среднесрочной вершиной первой криптовалюты, после которой сформировался медвежий тренд.

Данные: Huobi Research.

В сравнении с событиями семилетней давности объем ликвидности в мировой финансовой системе существенно вырос. В Huobi считают, что это позволит избежать резкой негативной переоценки рисковых активов. Однако это фактически затруднит их дальнейший рост ввиду сравнительно высоких темпов сокращения притока «свежих денег», добавили специалисты.

Данные: Huobi Research.

На фоне ускорения инфляции до 6,2% в годовом выражении по итогам октября среди представителей ФРС стали громче звучать призывы к ускорению сворачивания QE. В случае их реализации аналитики допустили возможность дальнейшего снижения цены биткоина.

Напомним, основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи в ноябре спрогнозировал достижение курсом первой криптовалюты отметки в $500 000.



