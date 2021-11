Аналитики Huobi назвали модель Stock-to-Flow от PlanB несостоятельной

Популярная модель Stock-to-Flow (S2F) может оказаться несостоятельной — в оставшиеся до конца ноября дни цена, скорее всего, не успеет достичь прогнозируемых $98 000. По мнению аналитиков Huobi, ее автор PlanB не учел нормализацию монетарной политики ФРС.

Huobi Research: Why does the Bitcoin S2F model suddenly fail? PlanB ignored the impact of external macro changes. On the 3rd this month, Federal Reserve FOMC announced the launch of Taper, which means that the turning point of liquidity will be advanced. https://t.co/7LuRD102uY