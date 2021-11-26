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Андрей Малахов показал, как выглядит без парика и грима

Андрей Малахов показал, как выглядит без парика и грима
49-летний телеведущий Андрей Малахов поделился свежими фото в Instagram. Каждое новое появление Андрея Малахова подогревает слухи о том, что ведущий действительно столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Не так давно в СМИ попала информация о том, что он тяжело болен. Об этом стали говорить из-за перемен в его внешнем виде. Сначала публика обратила внимание, что он внезапно набрал лишний вес. Потом оказалось, что Малахов теперь выходит в эфир только в парике. Писали, что Малахов проходит курс лечения гормональными препаратами, которые и дали такой эффект. Сам ведущий эту информацию подтверждать не стал — как и опровергать. Он оставил фанатов и знакомых теряться в догадках, насколько правдивы слухи о его тяжелом недуге.
Андрей Малахов «Фото за секунду до того, как в кадре появилась игрушечная акула, Совунья, Змея, Пух и их обладатель Саша Малахов», - прокомментировал снимок телеведущий. «Стали делать почему то бабские причесоны🙄», «С похмелья что ли ..видок не айс», «Андрей, прическа Андрей, вы как-то очень сильно изменились..Не пойму, что с вами? Может, неудачный клон?..😀», - пишут поклонники в комментариях. Даже если ведущий болен, то его активности можно только позавидовать. Он и не думает сбавлять обороты в работе: снимает новые выпуски шоу, записывает новогодние программы и еще успевает посещать светские мероприятия и встречаться с друзьями.
Накануне Малахов поделился в Сети новым фото, на котором показал, как выглядит без грима и парика. Любопытно, что ведущий продолжает прятать свою редеющую шевелюру и даже в помещении не снял шапку.
                                    Андрей Малахов и Наталья Боброва На снимке из Instagram видно, что Андрей действительно выглядит сильно уставшим и отекшим. «Грустное зрелище», — переживают фанаты Малахова. Напомним, что некоторое время назад набрал лишний вес и коллега Малахова Борис Корчевников. В его случае это на самом деле случилось из-за лечения. Бывший ведущий шоу «Прямой эфир» стремительно теряет слух из-за последствий операции по удалению опухоли.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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