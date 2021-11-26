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Animoca Brands и Hex Trust предложат финансовые сервисы для GameFi

Animoca Brands и Hex Trust предложат финансовые сервисы для GameFi


Оператор NFT-игр Animoca Brands и кастодиальный сервис Hex Trust объявили о создании совместного предприятия с целью разработки институционального цифрового кошелька и запуска финансовых сервисов для геймеров.



Согласно пресс-релизу, лицензированный в Гонконге и Сингапуре Hex Trust выступит в качестве кастодиана и запустит финансовые услуги для игроков экосистемы Animoca Brands. Стороны назвали данный сегмент «многомиллиардной возможностью».


«Одной из наиболее значимых проблем, с которой сталкивается индустрия блокчейн-игр, является отсутствие онлайн-кошельков, которые позволяли бы удобно и безопасно хранить игровые криптовалютные токены, предоставляя при этом доступ к финансовым сервисам», — говорится в заявлении.


По мнению компаний, основным драйвером роста сегмента GameFi являются возможности, предоставляемые блокчейн-играми, — пользователи полностью контролируют свой внутриигровой контент и могут получить выгоду от владения им.


Animoca Brands принадлежит платформа The Sandbox, которая в ноябре привлекла $93 млн финансирования от SoftBank и других инвесторов. Ранее сама компания получила почти $90 млн от фонда династии Ротшильдов RIT Capital Partners, Huobi и других.


Напомним, в августе Hex Trust стал партнером крупнейшего банка Филиппин UnionBank. Вместе они запустят регулируемый кастодиальный сервис.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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