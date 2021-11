Animoca Brands и Hex Trust предложат финансовые сервисы для GameFi

Оператор NFT-игр Animoca Brands и кастодиальный сервис Hex Trust объявили о создании совместного предприятия с целью разработки институционального цифрового кошелька и запуска финансовых сервисов для геймеров.

Animoca Brands and @Hex_Trust have formed a joint venture to provide institutional digital asset wallets and financial services for online gamers. https://t.co/uj2d095Uwe#metaverse #NFTs #BlockchainGaming #GameFi #CryptoWallet