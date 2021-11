Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка

Запустившая первый фьючерсный биткоин-ETF (BITO) фирма ProShares приобрела 4840 торгуемых на CME контрактов. Это эквивалентно 95,5% от суммарного AUM среди трех одобренных SEC биржевых фондов, согласно расчетам аналитиков Arcane Research.

The Weekly Update: Week 46



🔹BITO is the definite leader in the futures-based bitcoin ETF market

🔹Bitcoin transaction fees have been unusually low in the last 6 months. Why?

🔹Bitcoin miners are natural sellers, but their selling pressure is minimalhttps://t.co/gI5UtMW6Wr