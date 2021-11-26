АТБ запускает акцию для ищущих кредит перед Новым годом

Азиатско-Тихоокеанский банк приготовил подарок для желающих взять потребительский кредит в преддверии Нового года. Акция, которая стартовала с 24 ноября, позволит её участникам получить больше 500 тысяч рублей в подарок от банка.

Акция с названием «Выиграй 555 тысяч рублей за открытие кредита в АТБ от 5,5%!» пройдёт в предновогодний период — с 24 ноября по 31 декабря 2021 года. Участником становится клиент, который в период ее проведения оформил потребительский кредит в сумме не менее 100 тысяч рублей.

Каждые семь дней будет определяться «призер», которому достанется 55 тысяч рублей, а всего таких призёров на протяжении акции будет 5. По итогам завершения акции будет определен «главный призер», которому достанется 555 тысяч рублей. Деньгами клиент сможет воспользоваться по своему усмотрению, в том числе погасить кредит. И, конечно, порадовать себя и своих близких новогодними подарками.

Также участнику акции предлагается не только возможность выиграть денежный приз, но и воспользоваться всеми преимуществами потребительских кредитов в АТБ – процентная ставка от 5,5% (в том числе и при рефинансировании кредитов сторонних банков), сумма кредита до 15 миллионов рублей со сроком кредитования до 120 месяцев, минимальный пакет документов. Подробная информация об акции на сайте АТБ.

Подробно

*Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке проведения можно узнать на сайте www.atb.su

Период проведения Акции: с 24.11.2021 по 31.12.2021 (Банк вправе изменить срок

проведения Акции)

Промежуточные периоды проведения Акции:

2. С 24.11.2021 - 30.11.2021;

3. С 01.12.2021 – 07.12.2021;

4. С 08.12.2021 – 14.12.2021;

5. С 15.12.2021 – 21.12.2021;

6. С 22.12.2021 - 28.12.2021.

В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников Акции способами, которыми до них была доведена информация об Акции. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами, а также со всеми условиями участия в Акции. Данная Акция не является лотереей, либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные органы. Условия Акции, определение Призера. Обязательным условием участия в Акции является заключение Договора. Заключая Договор с Банком, Заемщик становится Участником Акции. Участник может отказаться от участия в Акции, путем обращения к организатору Акции с письменным заявлением в свободной форме с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), паспортных данных. При наличии такого заявления Банк исключает Заемщика из Участников Акции.

Акция проводится двумя этапами: Первый этап: Определение Призера – производится в течение 5-ти рабочих дней по истечению каждого промежуточного периода проведения Акции, указанного в п. 1.5.1 Правил. Второй этап (подведение итогов Акции): Определение Главного Призера – производится в течение 5-ти рабочих дней после окончания периода проведения Акции, указанного в п. 1.5. Логика определения Призера/Главного Призера: Номер участника соответствует порядковому номеру Договора, который определяется в зависимости от очередности оформления в системе Банка, где ведется учет заключенных Договоров, начиная с первого оформленного Договора с начала периода проведения Акции и до даты ее завершения. Если за каждый период действия Акции количество выданных кредитов будет недостаточно для определения Призера/Главного Призера, то Призеры/Главный призер определяются с учетом следующего: последний номер Участника кратный пяти. Уведомление Призеров/Главного Призера, осуществляется посредством направления Банком СМС-уведомления (основной способ), а также Банк вправе дополнительно проинформировать Участника иным способом, определенным со стороны Банка.

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО КРЕДИТОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (АО). Кредит наличными до 1 000 000 рублей. Тарифный план «Акционный». Наименование продукта/модификации/тарифного плана (ТП)/программы кредитования «Акционный». Вид Кредита Потребительский Кредит. Тип Кредита Кредит наличными. Цель Кредита Нецелевой (на любые потребительские цели). Подразделения сети/Точки продаж, реализующие кредитный продукт. Все подразделения Банка (Филиалы, ВСП, в т.ч. ДАО). Категория Заёмщика Физические лица (имеющие официальное место работы и постоянный источник дохода). Валюта, в которой предоставляется Кредит Рубли Российской Федерации (далее – рубли). Минимальная сумма Кредита 5 000 рублей. Максимальная сумма Кредита 300 000 рублей. Диапазон сроков Кредита от 13 (тринадцати) до 24 (двадцати четырёх) месяцев с шагом в 1 (один) месяц. Процентные ставки в процентах годовых. Процентная ставка (в процентах годовых)*. При наличии личного страхования Заемщика 5,5%1 12,5%1. Без личного страхования Заемщика 6,5% 13,5%

*В случае неисполнения (прекращения/не пролонгации договора личного страхования) Заемщиком обязанности по личному страхованию свыше 30 календарных дней процентная ставка по Договору до окончания срока действия Договора увеличивается с даты, следующей за датой подлежащего уплате Заемщиком Банку (в соответствии с Договором) ближайшего

ежемесячного платежа, до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения Договора без учета личного страхования Заемщика. Личное страхование оформляется по волеизъявлению Заемщика в любой страховой компании, действующей в соответствии с законодательством РФ выбранной Заемщиком, и не влияет на решение Банка о выдаче Кредита. 1 Мера поддержки семей: Заемщик на момент оформления заявки на кредит состоит в браке (подтвердил документально: штамп в паспорте о заключении брака/предоставлено свидетельство о заключении брака). Полная стоимость потребительского Кредита определяется как в процентах годовых, так и в денежном 12,498% годовых - 19,951% годовых; 5 354,07 руб. – 359 427,58 руб.

