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Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона

Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Ведущий Александр Гордон спровоцировал слухи о своем увольнении. В августе этого года Александр Гордон дал резонансное интервью Юрию Дудю, во время которого в частности признался, что хочет уволиться. В шоу «Мужское/Женское» на Первом канале он проработал уже семь лет. Однако за это время ведущий исчерпал запас сил и желания сниматься. «В моем возрасте я уже не справляюсь. Абсолютно убежден, что мне надо искать какую-то альтернативу, но в чем её найти, я пока не понимаю», — говорил Гордон.
Юлия Барановская Помимо этого, в той же публичной беседе Гордон признался в проблемах с алкоголем. Он рассказал, что несколько раз выходил в эфир в состоянии опьянения. Однако эта проблема осталась в прошлом. Осенью ведущий извинился перед зрителями за своё поведение и сказал, что прошел курс лечения от зависимости. Как видно, избавившись от пагубной привычки, Гордон нашел в себе силы на съемки. Он не уволился и, по словам его коллеги Юлии Барановской, пока что не собирается уходить из проекта. На вопрос, правда ли, что Александр собирается написать заявление, она написала в Инстаграме: «Нет, неправда!» Чуть ранее у поклонников Барановской появился другой повод для обсуждения. Ведущая показала себя в полностью натуральном виде. Она сняла на видео процесс сборов на красную дорожку церемонии вручения премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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