Больше Rainbow Six Extraction не перенесут — игра «ушла на золото»





Издательство Ubisoft официально сообщило, что игра Rainbow Six Extraction (Rainbow Six Эвакуация) «ушла на золото». Игру ранее много раз переносили, но у теперь у нее есть точная окончательная дата релиза — 20 января 2022 года.

Напомним, что Rainbow Six Extraction — это кооперативный шутер (до 3 игроков). На старте в игре будет 18 оперативников и 12 разнообразных игровых карт. Уже известно о планах разработчиков поддерживать проект после релиза.

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Несколько недель назад создатели проекта Rainbow Six Extraction объявили о снижении стоимости игры на этапе предварительного заказа. Сейчас по предварительному заказу Rainbow Six Extraction можно купить за $39,99.

Rainbow Six Эвакуация

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