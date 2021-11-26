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Бывшая жена мужа Насти Каменских рассказала о разделе имущества

Бывшая жена мужа Насти Каменских рассказала о разделе имущества
Экс-супруга Потапа, мужа певицы Насти Каменских, Ирина Горовая рассказала об отношениях с ним.   Несколько лет назад Алексей Потапенко, более известный как Потап, развелся с женой Ириной Горовой ради коллеги по дуэту Насти Каменских. Несмотря на разрыв, артист сумел сохранить теплые отношения с экс-избранницей. Потап и его бывшая супруга руководят продюсерским центром MOZGI Entertainment, с которым, к слову, сотрудничает Надя Дорофеева. По словам Горовой, ее экс-избранник является хорошим партнером. «Мы стратеги, генерируем какие-то идеи. Все, что касается творчества, написания треков, клипов — это к Леше. У нас все всегда было разделено, ничего не пришлось пересматривать после разрыва. Я дружу с первым и вторым мужьями. Наши обиды никогда не влияли на бизнес. Если я была бы истеричкой, а Леша — не таким мужчиной, какой он есть, у нас бы ничего не получилось. При разводе мы очень по-честному все поделили, по-честному поговорили. Мы можем поругаться, но у нас не было такого: «Я у тебя все заберу!» У нас есть договор, по которому мы работаем», — призналась Ирина в интервью Маше Ефросининой на YouTube.
Потап и Настя Каменских Напомним, Ирина Горовая и Потап поженились в нулевых, развелись в 2014-м. Экс-супруги воспитывают общего сына Андрея. Рэпер не скрывал, что в свое время ушел из семьи ради Насти Каменских. «Не мучай другого человека. Ну, приди, скажи, что у нас не получается. Для меня это было очень сложно, было очень больно. Тогда сердце разбивалось. У меня хватило сил это сделать. Сейчас я смотрю и понимаю, что я все сделал правильно. Я очень счастливый человек. Я послушал свое сердце», — откровенничал 40-летний музыкант. Сейчас Потап мечтает стать многодетным отцом и надеется, что это случится в ближайшие годы. «Когда мы будем благословлены, это обязательно случится. Мы очень хотим детей. Я вообще хочу пятерых детей! Один уже есть, значит осталось четыре», — рассказывал он.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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