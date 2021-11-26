CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 «будет считаться очень хорошей игрой в долгосрочной перспективе»





Игра Cyberpunk 2077 в последние недели снова начала активно обсуждаться. Она смогла выйти в ТОПы продаж в Steam, благодаря хорошей скидке, и сейчас отзывы о ней заметно лучше, чем были год назад, на релизе. Ранее мы уже отмечали, что сейчас в Cyberpunk 2077 можно играть даже на базовых консолях Xbox One, игру технически заметно улучшили за год.

В рамках интервью польской экономической газете Rzeczpospolita, Адам Кичиньски, один из руководителей CD Projekt RED, рассказал, что Cyberpunk 2077 – это игра, которая в будущем будет восприниматься очень хорошим проектом: