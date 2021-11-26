CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 «будет считаться очень хорошей игрой в долгосрочной перспективе»
Игра Cyberpunk 2077 в последние недели снова начала активно обсуждаться. Она смогла выйти в ТОПы продаж в Steam, благодаря хорошей скидке, и сейчас отзывы о ней заметно лучше, чем были год назад, на релизе. Ранее мы уже отмечали, что сейчас в Cyberpunk 2077 можно играть даже на базовых консолях Xbox One, игру технически заметно улучшили за год.
В рамках интервью польской экономической газете Rzeczpospolita, Адам Кичиньски, один из руководителей CD Projekt RED, рассказал, что Cyberpunk 2077 – это игра, которая в будущем будет восприниматься очень хорошим проектом:
Cyberpunk 2077 — это самый масштабный, амбициозный и, безусловно, самый сложный проект за нашу 27-летнюю историю. Практически во всех аспектах мы пытались продвинуться дальше, как и в каждой выпущенной нами игре «Ведьмак».[…]Мы гордимся многими аспектами игры, но, как мы знаем, не все складывалось по-нашему. Тем не менее, узнаваемость бренда Cyberpunk, который нам удалось создать, огромна, а игровая вселенная, ее персонажи и детали имеют поклонников по всему миру. […] Мы считаем, что в долгосрочной перспективе Cyberpunk 2077 будет восприниматься как очень хорошая игра, и, как и другие наши игры, она будет продаваться годами, особенно по мере того, как со временем оборудование становится все мощнее и мы будем улучшать игру. […]Мы постоянно работаем над обновлениями, а также над версией для консолей последнего поколения. Конечно, оригинальный релиз нас многому научил. Это дало нам толчок и побудило нас внести изменения, которые сделают нас лучше в будущем.