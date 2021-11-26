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Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам инвестраунда

Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам инвестраунда


Централизованная платформа криптовалютного кредитования Celsius Network увеличила объем привлеченных средств в ходе инвестраунда Серии B до $750 млн. Фирму оценили в $3,25 млрд.



В октябре фирма привлекла $400 млн при оценке в $3 млрд. Раунд возглавили инвестиционная компания WestCap и второй по величине пенсионный фонд Канады Caisse de dépôt et Placement du Québec.


Привлеченные ресурсы платформа направит на расширение продуктовой линейки, выход на новые рынки и развитие DeFi-направления в проекте CelsiusX. Последний нацелен на создание инфраструктуры для взаимодействия CeFi и протоколов децентрализованных финансов.



Celsius Network также выделит средства на зеленый майнинг биткоина.


Напомним, в июне на реализацию этой цели компания предусмотрела $200 млн. В ноябре фирма сообщила о дополнительных инвестициях в размере $300 млн на добычу первой криптовалюты на территории США. 


Ранее платформа приобрела специализирующийся на кастодиальных услугах стартап GK8 за $115 млн.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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