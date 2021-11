Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам инвестраунда

Централизованная платформа криптовалютного кредитования Celsius Network увеличила объем привлеченных средств в ходе инвестраунда Серии B до $750 млн. Фирму оценили в $3,25 млрд.

В октябре фирма привлекла $400 млн при оценке в $3 млрд. Раунд возглавили инвестиционная компания WestCap и второй по величине пенсионный фонд Канады Caisse de dépôt et Placement du Québec.

Привлеченные ресурсы платформа направит на расширение продуктовой линейки, выход на новые рынки и развитие DeFi-направления в проекте CelsiusX. Последний нацелен на создание инфраструктуры для взаимодействия CeFi и протоколов децентрализованных финансов.

Introducing CelsiusX - the DeFi engineering arm of Celsius. 📢



We are excited to be working with industry leaders like @0xPolygon, @chainlink & @enzymefinance to build the future! 🤝



Learn more at: https://t.co/S0Rs2v8ROK https://t.co/hlLulMBCN0