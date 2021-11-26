Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам инвестраунда
Централизованная платформа криптовалютного кредитования Celsius Network увеличила объем привлеченных средств в ходе инвестраунда Серии B до $750 млн. Фирму оценили в $3,25 млрд.
Celsius Expands its Series B From $400M to Oversubscribed $750M @Blockworks_ @jacqmelinek https://t.co/ulXWdyBGlW— Celsius (@CelsiusNetwork) November 24, 2021
В октябре фирма привлекла $400 млн при оценке в $3 млрд. Раунд возглавили инвестиционная компания WestCap и второй по величине пенсионный фонд Канады Caisse de dépôt et Placement du Québec.
Привлеченные ресурсы платформа направит на расширение продуктовой линейки, выход на новые рынки и развитие DeFi-направления в проекте CelsiusX. Последний нацелен на создание инфраструктуры для взаимодействия CeFi и протоколов децентрализованных финансов.
Introducing CelsiusX - the DeFi engineering arm of Celsius. 📢— Celsius (@CelsiusNetwork) November 4, 2021
We are excited to be working with industry leaders like @0xPolygon, @chainlink & @enzymefinance to build the future! 🤝
Learn more at: https://t.co/S0Rs2v8ROK https://t.co/hlLulMBCN0
Celsius Network также выделит средства на зеленый майнинг биткоина.
Напомним, в июне на реализацию этой цели компания предусмотрела $200 млн. В ноябре фирма сообщила о дополнительных инвестициях в размере $300 млн на добычу первой криптовалюты на территории США.
Ранее платформа приобрела специализирующийся на кастодиальных услугах стартап GK8 за $115 млн.