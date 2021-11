Цена биткоина упала ниже $55 000

В пятницу, 26 ноября, котировки первой криптовалюты опустились ниже отметки $55 000. Падение за последние сутки составило 5,9%, согласно CoinGecko.

На графике ниже видна резкая коррекция на фоне всплеска торговых объемов. На момент написания биткоин торгуется в районе $55 200.

Часовой график BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Вслед за биткоином в красную зону вошли все криптоактивы из топ-10 по капитализации, кроме USDT:

Данные: CoinGecko.

На рынке фьючерсов ликвидации за последние сутки подверглись позиции на сумму $161,94 млн, за час — на $90,97 млн.

Общая капитализация рынка составляет $2,56 трлн, показатель биткоина — $1,03 трлн при индексе доминирования 40,3% (данные CoinGecko).

Не всех участников криптосообщества обеспокоила коррекция. Аналитик Михаэль ван де Поппе назвал текущую динамику цен «красивой».

Он обратил внимание, что падает не только криптовалютный рынок. По его мнению, идеи PlanB о достижении биткоином отметки в $98 000 «больше не существует».

The markets are dropping down heavily, not only #crypto, but also equities are dropping.



The Plan B idea of $98K is gone.



The realization of a lengthening cycle is there.



We're still fine, even if we drop some more.



Just a longer cycle for #Bitcoin.