Центробанк Танзании начал подготовку к выпуску CBDC

Глава ЦБ Танзании Флоренс Луога в ходе финансовой конференции сообщил о начале подготовки к выпуску CBDC, пишет Bloomberg.

По его словам, регулятор пошел на этот шаг, чтобы страна «не осталась в стороне от внедрения цифровых валют центральных банков». С этой же целью ЦБ намерен расширить возможности рабочей группы по исследованию CBDC.

В разработке национальной цифровой валюты Танзания планирует следовать примеру Нигерии. 25 октября президент Мохаммаду Бухари объявил о запуске eNaira, которая дополнит наличные деньги.

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Напомним, в сентябре президент ЦБ Чили Марио Марсель рассказал о планах сформировать команду для изучения возможностей CBDC.

Регуляторы Гватемалы и Гондураса также приступили к рассмотрению вопроса интеграции национальных цифровых валют.

В ноябре глава Центрального резервного банка Перу Хулио Веларде рассказал о разработке CBDC в сотрудничестве с ЦБ Индии, Сингапура и Гонконга.



