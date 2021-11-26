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Чанпэн Чжао: Уоррен Баффет из тех, кому не подходят криптовалюты

Чанпэн Чжао: Уоррен Баффет из тех, кому не подходят криптовалюты


Не стоит беспокоиться, что инвесторы-миллиардеры вроде главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета не вкладывают деньги в криптовалюты, поскольку цифровые активы подходят не для всех. Об этом заявил CEO биткоин-биржи Binance Чанпэн Чжао в интервью Yahoo Finance.


«Я бы не стал его [Баффета] убеждать инвестировать в криптовалюты. Я не думаю, что каждый должен делать это. [...] Мы не должны убеждать всех подряд инвестировать в криптовалюты, ведь это нужно только тем людям, которые хотят их использовать», — сказал он.


Чжао отметил, что в своих книгах Баффет высказал несколько «неподвластных времени» тезисов, многие из которых применимы в криптовалютной сфере. По его словам, несмотря на негативное отношение главы Berkshire Hathaway к цифровым активам, они придерживаются схожих инвестиционных стратегий.


«Ему нравится держать небольшое количество акций компаний, которые он хорошо знает. И он не хочет диверсифицировать портфель сотнями ценных бумаг. Это очень похоже на мой собственный образ мышления. Я держу только BTC и BNB. Не диверсифицирую разными криптовалютами», — объяснил CEO Binance.


Он также прокомментировал недавний диалог с Илоном Маском в Twitter. Глава Tesla назвал заморозку средств держателей Dogecoin (DOGE) на платформе «подозрительной». На что Чжао ответил в довольно резкой форме. 


«Я не собирался быть дерзким в Twitter. В своем твите он [Маск] назвал наши действия подозрительными. По своей натуре я не агрессивный. Я считаю, что защищать BInance — это моя работа», — заявил он.


https://forklog.com/cz-rasskazal-ob-otnoshenii-k-nft-provalnom-startape-i-investitsionnyh-appetitah-binance-intervyu/

Напомним, по словам Чжао, на фоне ужесточения требований KYC Binance лишалась только 3% пользователей. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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