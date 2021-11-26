Чанпэн Чжао: Уоррен Баффет из тех, кому не подходят криптовалюты

Не стоит беспокоиться, что инвесторы-миллиардеры вроде главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета не вкладывают деньги в криптовалюты, поскольку цифровые активы подходят не для всех. Об этом заявил CEO биткоин-биржи Binance Чанпэн Чжао в интервью Yahoo Finance.

«Я бы не стал его [Баффета] убеждать инвестировать в криптовалюты. Я не думаю, что каждый должен делать это. [...] Мы не должны убеждать всех подряд инвестировать в криптовалюты, ведь это нужно только тем людям, которые хотят их использовать», — сказал он.

Чжао отметил, что в своих книгах Баффет высказал несколько «неподвластных времени» тезисов, многие из которых применимы в криптовалютной сфере. По его словам, несмотря на негативное отношение главы Berkshire Hathaway к цифровым активам, они придерживаются схожих инвестиционных стратегий.

«Ему нравится держать небольшое количество акций компаний, которые он хорошо знает. И он не хочет диверсифицировать портфель сотнями ценных бумаг. Это очень похоже на мой собственный образ мышления. Я держу только BTC и BNB. Не диверсифицирую разными криптовалютами», — объяснил CEO Binance.

Он также прокомментировал недавний диалог с Илоном Маском в Twitter. Глава Tesla назвал заморозку средств держателей Dogecoin (DOGE) на платформе «подозрительной». На что Чжао ответил в довольно резкой форме.

«Я не собирался быть дерзким в Twitter. В своем твите он [Маск] назвал наши действия подозрительными. По своей натуре я не агрессивный. Я считаю, что защищать BInance — это моя работа», — заявил он.

https://forklog.com/cz-rasskazal-ob-otnoshenii-k-nft-provalnom-startape-i-investitsionnyh-appetitah-binance-intervyu/

Напомним, по словам Чжао, на фоне ужесточения требований KYC Binance лишалась только 3% пользователей.