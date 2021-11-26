Четыре «Точки роста» открылись за год в Елабужском районе Татарстана

В четырех школах Елабужского района Татарстана за 2021 год созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Татарстана.

Проект реализован в Бехтеревской, Костенеевской, Старо-Юрашской средних школах, а также в школе №11.

В образовательных организациях был проведен ремонт кабинетов и лабораторий биологии, химии, физики на общую сумму 2 млн 941 тыс. рублей, а также закуплено оборудование на 3 млн 350 тыс. рублей – цифровые лаборатории, образовательные наборы по механике, мехатронике и робототехнике, ноутбуки, приборы для лабораторных и демонстрационных опытов по физике и химии и многое другое.

Благодаря новому оборудованию появилась возможность проводить различные опыты, эксперименты, исследования, изучать клетки растений и животных. Школьники учатся сопоставлять полученные результаты и анализировать их.

12 учителей биологии, химии и физики центров «Точка роста» прошли дистанционные курсы повышения квалификации в Академии Минпросвещения России.